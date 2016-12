Trotz rückläufiger Ölbestände in der Vorwoche sind die Ölpreise am Mittwoch weiter gefallen, können sich heute Morgen allerdings wieder etwas stabilisieren. Unsere Heizölpreise starten nahezu auf Vortagesniveau in den Tag. Nachdem die US-Notenbank Fed sich gestern Nachmittag wie zu erwarten war für eine Anhebung des Leitzins um 25 Basispunkte ausgesprochen hatte, gerieten die Ölpreise deutlich unter ...

