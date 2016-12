Laut Bundesinnenminister Thomas de Maiziere (CDU) ist der erste Rückführungsflug nach Afghanistan sicher in Kabul gelandet. 34 Flüchtlinge seien an Bord gewesen, wobei etwa ein Drittel Straftäter waren, die teilweise aus der Strafhaft abgeschoben wurden, teilte der Innenminister am Donnerstag in Berlin mit.

Eigentlich hätten 50 Flüchtlinge in dem Flug abgeschoben werden sollen. Mehrere Bundesländer hätten sich an der Rückführungsaktion beteiligt. Solche Maßnahmen seien wichtig für das Asyl- und Sozialsystem und müssten auch in Zukunft durchgeführt werden, so de Maiziere weiter. Zuvor hatte es Kritik aus der Opposition an der Abschiebung von Afghanen gegeben: Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter nannte die Aktion in der "Neuen Osnabrücker Zeitung" ein "unbarmherziges Spiel".

Linken-Chefin Katja Kipping nannte Abschiebungen nach Afghanistan in der Zeitung "menschenrechtswidrig".