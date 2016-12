Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für HeidelbergCement auf "Underweight" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. Die meisten positiven Einflussfaktoren für den Baustoffkonzern gehörten inzwischen der Vergangenheit an, schrieb Analyst Nabil Ahmed in einer Studie vom Donnerstag. Zwar profitiere HeidelbergCement von seiner deutlichen Ausrichtung auf den US-Markt, allerdings der Wettbewerbsdruck in zahlreichen wichtigen Schwellenländern./ajx/edh

