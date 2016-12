Die DZ Bank hat die Einstufung für United Internet angesichts der Übernahme des Webhosting-Spezialisten Strato vorerst auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 45 Euro belassen. Analyst Karsten Oblinger wertete die Transaktion in einer Studie vom Donnerstag eindeutig positiv. Der Zukauf dürfte in jedem Fall zu einem positiven Ergebnisbeitrag führen, so der Experte. Sein Bewertungsmodell für den Telekomanbieter wird er aber erst nach der kartellrechtlichen Freigabe entsprechend anpassen./tav/ajx

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0036 2016-12-15/12:37

ISIN: DE0005089031