Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Steinhoff auf "Equal-weight" mit einem Kursziel von 6,10 Euro belassen. Durch die geplante Fusion des Afrika-Geschäfts mit der afrikanischen Supermarktkette Shoprite werde Steinhoff zum größten Einzelhändler des Kontinents, schrieb Analyst Vikhyat Sharma in einer Studie vom Donnerstag. Doch es blieben Unsicherheiten. Investoren könnten sich auch die Frage stellen, warum der bisher nur wenig im Lebensmittelgeschäft tätige Konzern nun so stark in diesen Bereich vordringe./ajx/tav

