Zürich - Wie von den Finanzmärkten und den meisten Ökonomen (auch unseren) erwartet, erhöhte die US-Notenbank (Fed) ihre Leitzinsen um weitere 25 Bp, nachdem der erste Straffungsschritt im laufenden Zyklus im Dezember 2015 erfolgt war. Mit der jüngsten Anhebung steigt das Zielband für die Fed Funds Rate auf 0.50% - 0.75%. Die Entscheidung des US-Offenmarktausschusses (FOMC), der für die Festlegung der Leitzinsen zuständig ist, wurde vor dem Hintergrund einer stärkeren US-Wirtschaft getroffen. Am Arbeitsmarkt herrscht beinahe Vollbeschäftigung (was in einer Arbeitslosenrate von zurzeit nur 4.6%, dem tiefsten Wert seit neun Jahren, zum Ausdruck kommt), das Lohnwachstum nimmt tendenziell zu, und die Inflation zieht ebenfalls an, weil der von den Energiepreisen herrührende Abwärtsdruck nachlässt. Darüber hinaus würden die von der künftigen US-Regierung unter Donald Trump gehegten Pläne für fiskalische Stimuli - so sie denn wie vorgeschlagen umgesetzt werden - dem Wirtschaftswachstum wohl zusätzlichen Auftrieb geben und darüber hinaus ein etwas höheres Inflationsrisiko implizieren.

Fed-Prognosen signalisieren grösseres Vertrauen in US-Wachstum

Da weitherum mit höheren US-Leitzinsen gerechnet wurde und die Märkte diese ebenfalls einpreisten, haben wir uns besonders auf die Leitzinsprognosen der Fed (sogenannter «Dot Plot») und die Äusserungen der Fed-Vorsitzenden Janet Yellen im Rahmen der Pressekonferenz konzentriert. Beides legte unter dem Strich den Schluss nahe, dass die FOMC-Mitglieder ...

