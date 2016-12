Am 14.12.2016 ging ein Teil des größten Photovoltaik-Kraftwerks in Queensland, das mit Unterstützung der australischen Agentur für erneuerbare Energien (ARENA) gebaut wurde, in Betrieb. In Barcaldine wurden über 78.000 einachsig nachgeführte Solarmodule installiert. Das fertige Kraftwerk wird eine Nennleistung von 25 Megawatt haben. Damit können rund 9.800 Haushalte versorgt werden.

