Organisationen und Großunternehmen erreichen einen wichtigen Meilenstein, indem mehrere Mitglieder Fortschritte bei der Entwicklung eines neuen Ökosystems an kompatiblen IdD-Produkten für die Thread-Netzwerke präsentieren (IdD: Internet der Dinge).

Führende Hersteller, die ihre Produkte und Entwicklungsplattformen bei der Mitgliederversammlung der Thread Group im November hinter verschlossenen Türen vorgeführt haben, werden diese nun auf der CES erstmals öffentlich präsentieren (CES: Consumer Electronics and Consumer Technology Show, www.ces.tech).

Beide Großunternehmen bleiben auf Kurs, um 2017 ein koordiniertes Set an nahtlosen Produktentwicklungslösungen für von der ZigBee Alliance zertifizierte Produkte herauszugeben, die auf Thread-Netzwerken laufen.

Die ZigBee Alliance, ein Verbund an Unternehmen, die offene, globale Standards für das drahtlose, verbrauchsarme Internet der Dinge (IdD) pflegen und bereitstellen, und die Thread Group, eine Organisation, die sich darauf konzentriert, Thread im Heimbereich und darüber hinaus zur Grundlage des Internets der Dinge zu machen, haben heute bekannt gegeben, dass mehrere Mitglieder beider Organisationen Prototypen vorgestellt haben, die die von der ZigBee Alliance entwickelte Universalsprache für intelligente Geräte auf Thread-Netzwerken verwenden. Die Präsentationen, die hinter verschlossenen Türen auf der Mitgliederversammlung der Thread Group im November stattfanden und an den Ständen der beiden Organisationen auf der CES öffentlich zu sehen sein werden, sind ein wichtiger Meilenstein in der Kooperationsvereinbarung und zeugen von einer zunehmenden Dynamik, die ein neues Ökosystem an Produkten vorantreibt, die mithilfe der weit verbreiteten ZigBee-Sprache über Thread-IP-Netzwerke zusammenarbeiten werden.

"Nun, da sich unsere beiden Organisationen der Fertigstellung unserer jeweiligen Produktentwicklungslösungen nähern, die die ZigBee-Universalsprache auf die Thread-Netzwerken bringen, haben mehrere Mitglieder bereits den Wert dieser Kooperationsvereinbarung sowie deren Fähigkeit demonstriert, ein einheitliches Produkterlebnis über IP-Netzwerke zu liefern", sagte Grant Erickson, Präsident der Thread Group. "Dass wir so schnell die Technologiepräsentationsphase erreicht haben wozu viele Produkt-, Silicium- und Lösungsanbieter beigetragen haben ist ein klarer Beweis dafür, dass die Nachfrage am Markt die Entwicklung von kompatiblen, IP-basierten Technologien vorantreibt. Unsere Mitglieder arbeiten hart daran, dieser Nachfrage nachzukommen, und dank ihrer frühzeitigen Investitionen sind ihre Produktentwicklungszyklen weit vorangeschritten."

Beide Organisationen werden auf der CES Produkte verschiedener Unternehmen präsentieren, darunter MMB Networks, Nortek, NXP® Semiconductors, Osram, Procter&Gamble, Resolution Products, Schneider Electric, Silicon Labs, Somfy, Yale und Zen Thermostat. Die Thread Group wird am Sands Expo Stand Nr. 40343 und die ZigBee Alliance wird am Sands Expo Stand Nr. 40920 zu finden sein.

"Eine wichtige Stärke der Technologien der ZigBee Alliance ist unsere Anwendungsschicht die einzig ausgereifte, weit verbreitete, kompatible und offene IdD-Anwendungssprache", sagte Tobin Richardson, Präsident und CEO der ZigBee Alliance. "Alliance-Mitglieder, von Chip-Anbietern bis zu Herstellern von Verbraucherprodukten, haben hart daran gearbeitet, unsere bewährte Anwendungsschicht mit der spannenden, vermaschten IP-Netzwerktechnologie von Thread zu verbinden. Dies schafft überzeugenden neuen Wert es ermöglicht Anbietern, die heute ZigBee-Lösungen entwickeln, diese Investition über mehrere Netzwerke und Märkte hinweg zu nutzen."

Die Thread Group und die ZigBee Alliance haben daran gearbeitet, ihre Fahrpläne für die Spezifikationen, Branding-Richtlinien und Test- und Zertifizierungsprogramme für intelligente Produkte zu koordinieren, die die ZigBee-Sprache verwenden und auf den IP-basierten Netzwerken von Thread laufen. Die Thread-1.1-Spezifikation steht derzeit den Mitgliedern zur Verfügung, und die ZigBee Alliance wird auf der CES Einzelheiten zu ihrer Lösung bekannt geben, die es ermöglicht, ihre universelle Anwendungssprache über Thread laufen zu lassen. Dies wird von der Fertigstellung und dem Start ihrer Test-, Zertifizierungs- und Branding-Programme gefolgt werden. Darüber hinaus werden die Organisationen zusammenarbeiten, um die simultane Zertifizierung zu ermöglichen und so den Prozesss für Produktanbieter, die beiden Technologien nutzen möchten, zu vereinfachen.

Die Universalsprache der ZigBee Alliance, die bereits in hunderten Millionen Geräten weltweit eingesetzt wird, standardisiert die Funktionalität auf Anwendungsebene einer großen Bandbreite an Geräten, die in intelligenten Wohnungen und anderen Märkten benutzt werden. Die Kooperationsvereinbarung, die diese Sprache mit den Thread-Netzwerken verbindet, ist der erste Schritt, um deren Potenzial freizusetzen, die Kompatibilität im gesamten IdD über zahlreiche Arten an Netzwerkschichten hinweg voranzutreiben. Thread ist ein Protokoll für drahtlose Netzwerke, das mehrere IP-basierte Anwendungsprotokolle mit niedriger Bandbreite unterstützt und sichere, skalierbare und verlässliche Netzwerke, einfache Vernetzung und geringen Stromverbrauch im Heimbereich und darüber hinaus bereitstellt. Beide Organisationen halten an ihrer Unabhängigkeit fest, während sie zu Gunsten ihrer jeweiligen Mitglieder zusammenarbeiten.

Die Mitglieder der Thread Group sowie der ZigBee Alliance haben frühzeitigen Zugang zu Spezifikationen und Tools, bekommen Gelegenheit, an der Entwicklung und Vermarktung der Standards mitzuwirken und diese zu beeinflussen, und nehmen an Technologievorführungen teil, die die Zukunft des IdD vorantreiben. Produktanbieter, Entwickler und Einzelhändler, die daran interessiert sind, mehr über die Technologien von Thread und ZigBee zu erfahren und Mitglieder der Organisationen zu werden, können auf der CES, die vom 5. bis 8. Januar in Las Vegas stattfindet, mit Vertretern beider Organisationen sowie Mitgliedsunternehmen sprechen.

Über die ZigBee Alliance

Die ZigBee Alliance ist das Fundament und die Zukunft des IdD. Die Organisation wurde im Jahr 2002 gegründet, und ihre breit gefächerten, weltweiten Mitglieder arbeiten gemeinsam an der Schaffung und Weiterentwicklung von universellen offenen Standards für Produkte, die die Art und Weise, wie wir leben, arbeiten und unsere Freizeit verbringen, verändern. Dank der tiefgreifenden und unterschiedlichen Fachkenntnisse unserer Mitglieder, der robusten Zertifizierungsprogramme und einer kompletten Suite an offenen Id-Lösungen, führen wir die Bewegung hin zu einer intuitiveren, phantasievolleren und praktischeren Welt an. www.zigbee.org

Über Thread

Thread ist ein für Geräte und Dinge in Bereichen, in denen Menschen leben und arbeiten, konzipiertes, auf offenen Standards beruhendes IPv6-Netzwerkprotokoll für verbrauchsarme vermaschte Netze gemäß Standard 802.15.4, über das Hunderte von Geräten auf einfache und sichere Weise miteinander und direkt mit der Cloud vernetzt werden können. Die gemeinnützige Thread Group ist darauf bedacht, Thread zur Grundlage für das Internet der Dinge im Heimbereich und darüber hinaus zu machen, Produktentwickler, Hersteller und Verbraucher über die einzigartigen Eigenschaften und Vorzüge von Thread aufzuklären und durch eine ebenso strenge wie sinnvolle Produktzertifizierung ein hervorragendes Anwendererlebnis zu gewährleisten. Thread genießt den Rückhalt von branchenführenden Unternehmen wie ARM, Big Ass Solutions, Nest Labs, NXP, OSRAM, Qualcomm, Samsung Electronics, Schneider Electric, Silicon Labs, Somfy, Tyco und Yale Security. Seit der Einführung einer offenen Mitgliedschaft im Oktober 2014 ist Thread sehr rasch auf eine vielschichtige Mitgliedsstruktur angewachsen. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.threadgroup.org.

