Zürich (ots) - Rudolf Bruder, Leiter Finanzen und

Versicherungstechnik und Mitglied der Geschäftsleitung, übernimmt per

1. Januar 2017 die Leitung des Geschäftsbereichs Kundenservice und

Leistungen. Er folgt damit auf Michael Willer, der als CEO zur

Sympany-Gruppe wechselt.



Rudolf Bruder ist ein erfahrener Krankenversicherungsexperte, der

seine Führungsqualitäten schon in verschiedenen Funktionen unter

Beweis gestellt hat. Die Suche nach der neuen Leiterin oder dem neuen

Leiter des Geschäftsbereichs Finanzen und Versicherungstechnik ist

bereits im Gange. Ronny Bächtold, Leiter Versicherungstechnik

Individualgeschäft, übernimmt die Leitung des Geschäftsbereichs

interimistisch.



Helsana - engagiert für das Leben



Die Helsana-Gruppe engagiert sich als vertrauenswürdige Schweizer

Kranken- und Unfallversicherung für die Gesundheit und Vorsorge von

Privaten und Unternehmen. Das Unternehmen ist eine nicht

börsenkotierte Aktiengesellschaft und als Holding organisiert. Unter

dem Holdingdach betreiben die Gesellschaften Helsana, Progrès, Sansan

und Avanex das operative Geschäft. Helsana beschäftigt schweizweit

über 3000 Mitarbeitende und nimmt mit einem Prämienvolumen von sechs

Milliarden Franken im Schweizer Versicherungsmarkt eine führende

Position ein.



Helsana schützt 1,9 Millionen Menschen gegen die finanziellen

Folgen von Krankheit, Unfall, Mutterschaft und Pflegebedürftigkeit im

Alter. Mit einem breiten Angebot in den Bereichen Grund-, Zusatz- und

Unfallversicherung engagiert sich Helsana für das Leben jedes

Einzelnen.



Für 50 000 Firmen und Verbände mit insgesamt 678 000 Versicherten

entwickelt Helsana Versicherungslösungen zur Abfederung der

wirtschaftlichen Folgen krankheits- oder unfallbedingter Absenzen.



