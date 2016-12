Düsseldorf (ots) - In der Debatte um die Abschiebungen von Flüchtlingen nach Afghanistan hat Grünen-Chefin Simone Peter Verständnis für den Rücktritt der flüchtlingspolitischen Sprecherin der Grünen-Fraktion in NRW geäußert. "Monika Dükers Rücktritt ist ein aufrichtiger Protest gegen die inhumane Praxis, Flüchtlinge in eines der gefährlichsten Länder der Welt abzuschieben und sich damit an Menschenrechtsverletzungen mitschuldig zu machen", sagte Peter der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Freitagausgabe) "Ich habe großen Respekt vor ihrer Entscheidung." Passagiere des Abschiebeflugs von Mittwoch kamen aus Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Hamburg und dem Saarland.



