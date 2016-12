Hamburg (ots) - Mit vertikalen Videos, einem komplett neuen Design, verlässlichen News in bewährter Tagesschau-Qualität und individuellen regionalen News adressiert die neue Tagesschau-App aktuelle Bedürfnisse mobiler Nutzer von Android und iOS-Smartphones sowie Tablets. Hinter dem am 14.12.2016 publizierten Angebot steht das subshell-CMS Sophora, das auch tagesschau.de unterstützt. Um alle Inhalte schnell für die App aufbereiten und bereitstellen zu können, hat subshell eine eigene JSON-Schnittstelle auf JAVA-Basis und eine Push-Funktion für die Eilmeldungen geschaffen. Bereits 2010 war die erste Tagesschau-App auf Sophora gestartet. Die neue App wurde von der Leipziger APPSfactory GmbH entwickelt.



Ein Plus für die mobilen Nutzer



Alle Nachrichten in der neuen Tagesschau-App sind mit Fotos, Videos und Audio-Elementen verbunden. Auf der Startseite finden sich die Topmeldungen, die Videos starten auf Wunsch sofort. Regional interessierte User können außerdem die Topteaser von zwei Bundesländern ihrer Wahl bestimmen. Navigiert wird beim Scrollen, die Artikel öffnen sich per Touch. Im eigenen Bereich "Sendungen" können u.a. Tagesthemen, Tagesschau, tagesschau24 oder das Nachtmagazin mobil abgerufen werden.



Gleicher Aufwand für die Redaktion von tagesschau.de



Beliefert wird die App von der Redaktion von tagesschau.de. Die Redakteure können einmal angelegte Inhalte wahlweise via Web und App ausspielen - ohne zusätzlichen Aufwand. Bei der Entwicklung hat subshell Wert auf die enge Kooperation mit dem Team von tagesschau.de gelegt. subshell-Geschäftsführer Jan Boddin: "Bei der Umsetzung haben wir die Arbeit der Redaktion kontinuierlich im Blick gehabt und regelmäßige Feedback-Gespräche auf allen Ebenen geführt. Dies war für uns eine wichtige Basis, um den redaktionellen Workflow zu optimieren."



Import der ARD-Meldungen via NIMEX



Um die regionalen Meldungen für die neue App direkt aus den ARD-Anstalten importieren zu können, hat subshell das ARD-Austauschformat NIMEX erweitert. Das neue NIMEX 1.4. ermöglicht den Austausch vollständiger Meldungen mit Text, Bildern, Audios, Videos, Links, Absatzboxen, Tabellen, Teasern und Teaserbildern.



Über subshell



Die Hamburger subshell GmbH entwickelt das Content-Management-System Sophora. Mit dem Sophora CMS publizieren führende Medienhäuser ihre crossmedialen Websites, Apps und Mediatheken, so die Tagesschau-App, eurovision.de, kika.de, DasErste.de und die ZDFmediathek.



