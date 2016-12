KUKA Aktiengesellschaft: Verkauf des Systems US-Aerospace-Bereichs

DGAP-Ad-hoc: KUKA Aktiengesellschaft / Schlagwort(e):

Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Verkauf KUKA Aktiengesellschaft: Verkauf des Systems US-Aerospace-Bereichs

15.12.2016 / 14:22 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

KUKA Aktiengesellschaft Zugspitzstrasse 140, 86165 Augsburg - ISIN DE0006204407 - - ISIN DE000A2BPXK1 - Zugelassen an folgenden deutschen Börsen: Frankfurt am Main und München

Marktsegment: Prime Standard

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 MAR

Verkauf des Systems US-Aerospace-Bereichs

Die KUKA Aerospace Holdings LLC hat mit heutiger Zustimmung des Aufsichtsrats der KUKA Aktiengesellschaft ihren in einer Tochtergesellschaft gebündelten Systems US-Aerospace-Bereich an das US- amerikanische Unternehmen Advanced Integration Technology, Inc., verkauft.

Der Verkauf des US-Aerospace-Bereichs ist vor dem Hintergrund des Übernahmeangebots der MECCA International (BVI) Limited, eine 100%ige Tochtergesellschaft der Midea Group Co., Ltd., vom 16. Juni 2016 zu sehen. Für den Vollzug des Übernahmeangebots müssen die Freigaben durch die US- amerikanischen Behörden CFIUS (Committee on Foreign Investment in the United States) und DDTC (Directorate of Defense Trade Controls) vorliegen. Hierfür ist die Veräußerung des Systems US-Aerospace-Bereichs eine wichtige Voraussetzung.

Augsburg, 15. Dezember 2016

KUKA Aktiengesellschaft

Der Vorstand

Kontakt: Herr Andreas Spitzauer Tel.: +49 (0)821 7975-216 Fax: +49 (0)821 7975-213 E-Mail: andreas.spitzauer@kuka.com

15.12.2016 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: KUKA Aktiengesellschaft Postfach 43 12 69 86072 Augsburg Deutschland Telefon: +49 (0)821 797 - 0 Fax: +49 (0)821 7975 - 333 E-Mail: IR@kuka.com Internet: www.kuka.com

ISIN: DE0006204407, DE000A2BPXK1

WKN: 620440 Indizes: MDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

530177 15.12.2016 CET/CEST

ISIN DE0006204407 DE000A2BPXK1

AXC0145 2016-12-15/14:22