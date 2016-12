Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für die Aktie der Deutschen Bank auf "Underperform" belassen. Der globale Bankensektor stehe vor einem Wendepunkt, schrieben die Analysten in einer am Donnerstag veröffentlichten Branchenstudie. Staatliche Regulierungsmaßnahmen gingen zurück und die Kapitalsituation sei, abgesehen von einigen Ausreißern, kein größeres Problem mehr. Zu ihren bevorzugten Papieren gehören Intesa Sanpaolo, Goldman Sachs und Bank of America./ajx/edh

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0043 2016-12-15/14:27

ISIN: DE0005140008