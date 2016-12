Cham / Zürich - Die von der Beteiligungsgesellschaft Rubinberg AG in der Schweiz neu gegründete Technologies Improving the World AG (TIW AG) hat ihren CEO, CIO und CFO berufen. Die Führungscrew vereint Experten mit langjährigem internationalen Leistungsausweis auf ihrem jeweiligen Gebiet. Sitz der neuen Gesellschaft ist Cham ZG, wo mittelfristig 25 Arbeitsplätze entstehen sollen.

CEO der Technologies Improving the World AG wird Alexander Konovalov, Gründer und CEO des Kooperationspartners Technology Improves the World s.r.ò. mit Sitz in Prag. Als Chief Investment Officer (CIO) stellt sich Eugen von Rubinberg, Investor und Inhaber der Rubinberg AG, zur Verfügung. Die Finanzen verwaltet der neue CFO Hermann de Jong, ein langjährig international erfahrener Finanzmanager.

Die Technology Improves the World s.r.ò hat Alexander Konovalov im Jahr 2013 gegründet. Seither entwickelt und vermarktet das in Prag ansässige Unternehmen innovative Applikationen und Kommunikationstechnologien. Mit bereits einem Abschluss in Entrepreneurship und Innovations Management der University of California, Berkeley (Haas School of Business), absolvierte er zudem einen Executive MBA am International Management Institute MIM in Kiew und hält einen Master in Business Economics. Als Visionär zukunftsweisender Technologien wird er sich neben seiner Funktion als CEO operativ in erster Linie um die Technische Entwicklung neuer Produkte und die Steuerung der Entwicklerteams kümmern.

Eugen von Rubinberg, der Investor und Unternehmer, hat die Rubinberg AG im Jahr 2013 übernommen und führt seitdem das Unternehmen als CEO und Verwaltungsrat. Er machte sich mit 16 Jahren das erste Mal selbständig, baute ein Import-Handelsunternehmen auf und lernte Corporate Finance ...

