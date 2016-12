Manama, Bahrain (ots/PRNewswire) - Der führende Autohersteller GAC Motor hat sein Verkaufsschlager-Modell, den GS4, mit einer vom 9. bis 10. Dezember im Bahrain International Exhibition & Convention Centre stattgefundenen großen Einführungsfeier erstmalig in Bahrain vorgeführt. Das Unternehmen stellte im Rahmen des zweitägigen Launch-Events, das mehr als 20.000 Besucher anlockte, acht GS4, acht GA6, zwei GS8 und einen GA8 vor.



"Dies war das größte Event für die Markteinführung eines neuen Automobils in der Geschichte Bahrains und des Golf-Kooperationsrats (GCC)", erklärte Adel Hubail, CEO der Bahrain Commercial Facilities Company. "Der GS4-Launch hat für breite öffentliche Aufmerksamkeit in Bahrain gesorgt, und die lokalen Kunden haben sich sehr anerkennend zum Flaggschiff-SUV und zu GAC Motor geäußert. Ich als lokaler Händler setze großes Vertrauen in die künftige Performance des GS4 im bahrainischen Markt".



Der 2015 weltweit auf der North American International Auto Show (NAIAS) vorgestellte GS4 repräsentiert eine neue Ära bei den SUVs. Der fortschrittliche GS4 ist mit dem 200T-Motor ausgestattet, der den Kraftstoffverbrauch auf 6,3 L/100 km senkt, der niedrigste Verbrauch in dieser Fahrzeugklasse. Das Höchstdrehmoment beträgt 202 N.m / 1500 U / min. Der GS4 verfügt über ein 7-Gang G-DCT Getriebe, was eine extrem schnelle Gangschaltung mit 0,2 Sekunden garantiert.



GAC Motor unterzeichnete im April 2015 ein strategisches Kooperationsabkommen mit dem bahrainischen Händler National Motor Company (NMC) und gab sein offizielles Marktdebüt im Oktober 2015. Mittlerweile gibt es einen Hauptausstellungsraum und 13 Weiterverteiler in Bahrain.



Der Markt im Nahen Osten ist laut Yu Jun, Generaldirektor von GAC Motor, eine Schlüsselregion in der internationalen Strategie von GAC Motor. Das Unternehmen erwirtschaftete eine starke Leistung im bahrainischen Markt, konnte seine Verkäufe im ersten Jahr nach Markteintritt verdreifachen und hat sich zur bestverkauften chinesischen Automarke in Bahrain mit 1 Prozent des Marktanteils entwickelt. Auch im Rahmen der großen GS4-Launch-Zeremonie konnten die GAC Motor Händler in Bahrain weitere Neuaufträge für den GS4 verbuchen.



Bahrain selbst besitzt keine Automobilfertigungsindustrie, was den intensiven Wettbewerb unter den internationalen Marken erklärt. Der Automobilmarkt in Bahrain insgesamt war aufgrund des Wegfalls von Kraftstoffsubventionen dieses Jahr rückläufig, GAC Motor ist jedoch in der Lage, mit seinen qualitativ hochwertigsten Produkten und Dienstleistungen den Umsatzdurchbruch in Bahrain und dem Nahen Osten zu erreichen und andere Unternehmen zu überholen, die bereits sehr viel früher in den bahrainischen Markt eingestiegen waren.



Diesjährig konnte GAC Motor zwei Distributoren in Nigeria erschließen und sich im Rennen gegen die japanischen und südkoreanischen Marken um die Aufträge für die offiziellen Regierungsfahrzeuge durchsetzen. GAC Motor hat, mit starker Produktqualität und positivem Markenimage, in Nigeria das SKD-Projekt gestartet und erfolgreich die erste GS4-Charge montiert, eine solide Grundlage für die Markteinführung des GS4 im Nahen Osten.



Sowohl GAC Motor als auch seine bahrainischen Partner werden die zukünftigen Investitionen verstärken, um die Autoverkäufe in Bahrain im nächsten Jahr weiter zu erhöhen, das bisherige Image der chinesischen Automarken zu ändern und Geschichte auf dem globalen Markt zu schreiben.



Informationen zu GAC Motor



GAC Motor, eine Tochtergesellschaft der GAC Group, entwickelt und produziert erstklassige Qualitätsfahrzeuge, Motoren, Komponenten und Autozubehör und hat bis November 2016 eine jährliche Wachstumsrate von 111 % erzielt, die höchste aller chinesischer Marken im entsprechenden Zeitraum. GAC Motor rangiert auf Platz 5 aller Marken in der J.D. Power 2016 China Initial Quality Study für den Raum Asien-Pazifik und ist seit vier Jahren in Folge die höchstbewertete aller chinesischer Marken.



