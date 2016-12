Die US Fed hat entschiede. Über die Auswirkungen auf das Währungspaar Euro / US Dollar spricht Chartexperte Bastian Galuschka von Godmode Trader in seiner wöchentlichen Sendung bei Börse Stuttgart TV. Der Marktkenner erklärt ebenfalls, warum er den NASDAQ100 derzeit attraktiv bewertet und warum die BMW Aktie aus seiner ...

Den vollständigen Artikel lesen ...