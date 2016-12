Heiligenhaus (ots) -



Die Kiekert AG, der Technologieführer bei automobilen Schließsystemen, wurde für sein innovatives Mitarbeiterprogramm "Zukunftsmacher" mit dem HR Excellence Award in der Kategorie "Mitarbeiterengagement" ausgezeichnet. Das Zukunftsmacher-Programm wurde vom Magazin Human Resources Manager und der Quadriga Hochschule Berlin als "innovatives Leuchtturmprojekt für Mitarbeiterengagement" gelobt. Im Finale hat Kiekert sich erfolgreich gegen ThyssenKrupp und ZF Friedrichshafen durchgesetzt. Thorsten Blömer, Kiekert Head of Global Marketing & Communications, Andrea Kusemann, Executive Vice President, Human Resources, und Marina Scheider, Kiekert Internal Communications Specialist, nahmen den renommierten Preis bei der Preisverleihung in Berlin entgegen. Mit dem Programm "Zukunftsmacher" hat Kiekert seine rund 6.000 Mitarbeiter an allen weltweiten Produktions- und Entwicklungszentren vernetzt. 260 Mitarbeiter aus allen Unternehmensbereichen und Ländern hatten sich als "Zukunftsmacher" beworben. Heute sind rund 30 gewählte Zukunftsmacher aktiv. Aktuell werden drei globale Projekte von den Zukunftsmachern umgesetzt: Ein Programm zur Einbindung von Mitarbeitern mit Behinderungen ("Kiekert Golden Skills"), ein weltweites Mentoren-Programm für Mitarbeiter ("Kiekert Mentorship") und die Gestaltung sowie Umsetzung eines global einheitlichen Pausenraumkonzeptes ("Kiekert Modern Breakrooms"). "Zu den Besonderheiten unseres Zukunftsmacher-Programms zählt sicher, dass wir zu Beginn nur den groben Rahmen und das Ziel definiert haben. Unsere Mitarbeiter haben dann, in enger Abstimmung mit dem Management als Sparrings-Partner, das Programm weiterentwickelt und mit Leben gefüllt. Das war ein spannender und lehrreicher Prozess für uns alle. Der Award bestätigt uns darin, dass wir mit unseren 'Machern' auf dem richtigen Weg sind", so der Initiator des Zukunftsmacher-Programms Thorsten Blömer.



Die Human Resources Excellence Awards rücken einzigartige Business-Ideen in den Mittelpunkt und machen innovative Projekte und Kampagnen sichtbar. In diesem Jahr würdigten das Magazin Human Resources Manager und die Quadriga bereits zum fünften Mal die besten Strategien im Bereich HR.



Die Kiekert AG, 1857 gegründet, ist der Technologieführer für Schließsysteme im Automobil. Mit 6.000 Mitarbeitern in zehn Ländern und sieben Produktions-, sechs Entwicklungs- sowie drei Vertriebszentren entwickelt, produziert und vertreibt Kiekert rund um die Uhr maßgeschneiderte Kundenlösungen. In 2016 wird ein Jahresumsatz von rund 870 Millionen Euro erwartet.



