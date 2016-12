Mainz (ots) - Samstag, 17. Dezember 2016, 17.05 Uhr



Länderspiegel Moderation: Ralph Schumacher



Das 90-Milliarden-Fest - Rekordumsätze im Weihnachtsgeschäft Haben wir's geschafft? - Flüchtlingsbilanz Freiberg und Altena Hammer der Woche - Steuerparadies mitten im Wald Rieslingpunsch und Knochenschinken - Die etwas anderen Weihnachtsmärkte







Samstag, 17. Dezember 2016, 17.45 Uhr



Menschen - das Magazin Moderation: Sandra Olbrich



Herzenswunsch! Benni hat Muskelschwund. Er liebt Orang-Utans und möchte unbedingt nach Borneo. Zusammen mit seinen Eltern nimmt er die 15 000-Kilometer-Reise in den Regenwald auf sich. Maries Herz schlägt für Pferde. Sie begeistert sich für die Wiener Hofreitschule, will die Lippizaner einmal aus der Nähe bestaunen - der sehnlichste Wunsch des leukämiekranken Mädchens.







Samstag, 17. Dezember 2016, 18.00 Uhr



ML mona lisa Moderation: Barbara Hahlweg



Wenn das Geld im Alter nicht reicht 39 Jahre lang arbeitete Roswitha als Hausmeisterin, zog drei Söhne groß. Um ihre magere Rente aufzubessern, sammelt sie jeden Tag Pfandflaschen, um ein paar Euro mehr zum Überleben zu haben.



Die Not der Flüchtlinge lindern DocMobile sind Helfer aus aller Welt, die sich um gestrandete Flüchtlinge in Nordgriechenland kümmern. Hier fehlt es den Menschen vor allem an Hoffnung. Einziger Lichtblick: die mobilen Ärzte. Das Elend der Flüchtlinge lässt ihn nicht los: Ioannis lebt seit acht Jahren bei Thessaloniki und koordiniert die Arbeit der mobilen Helfer. Sie wollen die Not der Flüchtlinge lindern, bevor der Winter hereinbricht.



Dem Terror entkommen Sie haben überlebt: Die Jesidinnen Nadia Murad und Lamia Baschar. 2014 vom IS verschleppt und versklavt, sind sie heute Stimme der Opfer und bekamen den Sacharow-Preis für Menschenrechte. Nadia Murad konnte drei Monate nach ihrer Gefangennahme fliehen. Bei dem Angriff der Terrormiliz IS auf die Jesiden verlor sie 18 Familienangehörige, darunter ihre Mutter und sechs Brüder. In Deutschland hat sie Zuflucht gefunden und erhebt ihre Stimme, damit der Mord an den Jesiden nicht vergessen wird.



Lange Suche mit Happy End Er hatte noch keine Beziehung zu einer Frau - bis 31. Wolfgang spricht öffentlich darüber. Alles hat er ausprobiert, viele Frauen getroffen - vergeblich. Nun hat er sein Happy End gefunden.



Ralf Bauer hinterm Rampenlicht Frauenschwarm, Herzensbrecher, Yogalehrer, Tibethelfer - der Schauspieler Ralf Bauer hat viele Seiten. Auf roten Teppichen sieht man ihn kaum, er sucht nach Ruhe und Sinn im Leben.



Leise rieselt der Schnee Nostalgie im Glas, Sehnsucht nach Harmonie und Kindheitsträumen - in den Wiener Schneekugeln der Familie Perzy kann man sie finden. Eine Werkstatt mit langer Tradition.







Samstag, 17. Dezember 2016, 23.00 Uhr



das aktuelle sportstudio Moderation: Jochen Breyer



Gäste im Studio: Christian Heidel, Sportdirektor FC Schalke 04 Holger Stanislawski, ZDF-Fußball-Experte



Fußball-Bundesliga, 15. Spieltag Topspiel: VfL Wolfsburg - Eintracht Frankfurt



FC Schalke 04 - SC Freiburg 1. FSV Mainz 05 - Hamburger SV FC Augsburg - Borussia Mönchengladbach Werder Bremen - 1. FC Köln RB Leipzig - Hertha BSC Hoffenheim - Borussia Dortmund (Freitag)



Fußball: Zweite Liga, 17. Spieltag FC St. Pauli - VfL Bochum Karlsruher SC - Braunschweig







Sonntag, 18. Dezember 2016, 9.03 Uhr



sonntags TV fürs Leben Moderation: Michael Sahr



"Trautes Heim, Glück allein" - in gestickter Form hing dieser Spruch früher in vielen Küchen und Wohnzimmern. Doch was bedeutet er eigentlich? Was hat er heute noch mit uns zu tun? Im englischen Sprachraum heißt es "Home sweet home" - dies ist der Titel eines Lieds aus einer englischen Oper aus dem Jahr 1823. Die Sehnsucht nach einer heilen Welt ist auch heute in der Zeit der großen Weltkrisen wieder angesagt. "sonntags" berichtet am 4. Advent über Menschen, die auf der Straße leben und eine tiefe Sehnsucht haben nach einem eigenen Zuhause. Ferner geht es in der Sendung um das "Glück der einfachen Dinge", um den Trend zum Kaminofen sowie um Christen, die in der Vorweihnachtszeit anderen in Not tatkräftig helfen.







Sonntag, 18. Dezember 2016, 17.10 Uhr



ZDF SPORTreportage Moderation: Anna Kraft



Fußball-Experte: Holger Stanislawski - Analyse des 15. Bundesliga-Spieltages Fußball-Story - Aktuelle Reportage Volleyball: Bundesliga - Berlin - Friedrichshafen Biathlon: Weltcup in Nove Mesto - Zusammenfassung Skispringen: Weltcup in Engelberg - Aktueller Bericht







Sonntag, 18. Dezember 2016, 0.50 Uhr



Peter Hahne



Thema: Für Glauben ist es nie zu spät - Boulevard, Bibel und Bekehrung



Gäste: Stefan Oster, Bischof von Passau, Ex-Radiomoderator Daniel Böcking, stellvertretender Chefredakteur BILD.de



