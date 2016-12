EQS Group AG mit erfolgreicher Kapitalerhöhung

EQS Group AG mit erfolgreicher Kapitalerhöhung Bruttoemissionserlös beträgt rund EUR 5,4 Mio.

Diese Information ist weder mittelbar noch unmittelbar für die Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan oder Australien bestimmt.

München, 15. Dezember 2016

Die EQS Group AG (ISIN: DE0005494165) hat heute ihre am selben Tag beschlossene Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen. Dabei wurden 118.998 neue, auf den Namen lautende Stückaktien gegen Bareinlage ausgegeben. Die neuen Aktien wurden im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens zu einem Preis von EUR 45,00 je Aktie bei institutionellen Anlegern platziert.

Der EQS Group AG fließt damit aus der Kapitalerhöhung ein Bruttoemissionserlös von rund EUR 5,4 Mio. zu. Die Mittel sollen vorrangig zur Wachstumsfinanzierung der globalen Expansion verwendet werden. Die EQS Group AG hat in diesem Zusammenhang am 09.12.2016 ein bisher unverbindliches Angebot (Letter of Intent) zum Erwerb einer Gesellschaft abgegeben.

Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt im Rahmen einer Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital. Die Durchführung der Kapitalerhöhung wird nach bisherigen Planungen am 22.Dezember 2016 in das Handelsregister eingetragen. Durch die Kapitalerhöhung erhöht sich das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 1.189.980,00 auf EUR 1.308.978,00. Das Bezugsrecht der Aktionäre wurde dabei ausgeschlossen. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2016 gewinnberechtigt und werden voraussichtlich am 27. Dezember 2016 zum Handel im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse sowie zum Handel im m:access, Börse München zugelassen. Die Lieferung und Abrechnung der neuen Aktien findet voraussichtlich am 29. Dezember 2016 statt.

Über die EQS Group

Die EQS Group ist ein führender internationaler Technologieanbieter für Digital Investor Relations. Mehr als 8.000 Unternehmen weltweit sind dank der Anwendungen und Services in der Lage, komplexe nationale und internationale Informationsanforderungen sicher, effizient und gleichzeitig zu erfüllen und die Investment Community weltweit zu erreichen.

Das Herz der Technologie ist das COCKPIT, eine Software as a Service (SaaS), welche die Arbeitsprozesse von IR-Managern digital abbildet und effizienter macht. Spezielle Module ermöglichen die Pflege von Inhalten (CMS), von Kontaktdaten (CRM) und von Insiderdaten sowie den Zugriff auf globale Investorendaten und auf eigene Monitoring- und Analytics- Funktionen. Um einen integrierten Workflow zu gewährleisten, ist das COCKPIT an die Unternehmenswebsite angebunden.

Das COCKPIT bietet darüber hinaus Zugang zu einem der wichtigsten Financial Newswire, über das jährlich über 20.000 Finanz- und Unternehmensmitteilungen verbreitet werden. In Deutschland ist die EQS Group mit ihrem Service DGAP, dem sämtliche DAX-Unternehmen vertrauen, die Institution zur Erfüllung gesetzlicher und regulativer Einreichungs- und Veröffentlichungspflichten.

Als digitaler Komplettanbieter entwickelt die EQS Group zudem IR- und Unternehmenswebsites sowie Apps, erstellt Online Finanz- und Nachhaltigkeitsberichte und führt Audio- und Video-Übertragungen durch.

Die EQS Group wurde im Jahr 2000 in München gegründet und hat sich kontinuierlich vom Startup zum internationalen Konzern mit Standorten in den wichtigsten Finanzmetropolen der Welt entwickelt. Der Konzern hält zudem die Mehrheitsbeteiligung an der ARIVA.DE AG und beschäftigt insgesamt rund 300 Mitarbeiter.

Kontakt: André Marques Head of Investor Relations Tel: +4989-21029833 Mob.: +49175-5250009 Email: andre.marques@eqs.com

Sprache: Deutsch Unternehmen: EQS Group AG Karlstr. 47 80333 München Deutschland Telefon: +49(0)89 210298-0 Fax: +49(0)89 210298-49 E-Mail: info@eqs.com Internet: www.eqs.com ISIN: DE0005494165 WKN: 549416

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange; Open Market (Entry Standard) in Frankfurt

