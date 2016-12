Straubing (ots) - Das Haus von Minister Alexander Dobrindt wusste offenbar schon früh von den Manipulationen und Tricks der Hersteller bei der Abgasuntersuchung. Und es ließ kürzlich kritische Passagen aus einem Untersuchungsbericht entfernen. Nicht zuletzt verweisen die Hersteller darauf, sich stets an die gültigen Gesetze bei der Auslegung der Motorsteuerung gehalten zu haben, was den Schluss nahelegt, dass die Gesetze genau jenen Spielraum zur Täuschung der Kunden und Verbraucher eröffnet haben, den VW und Co. bei ihrer Abgasmessung großzügig ausgelegt haben.



Zu viel Nähe kann auch ein Schaden sein, zu viel Fürsorge durch die Politik bringt auch Nachteile mit sich. In diesem Falle könnte Deutschland durchaus die USA zum Vorbild nehmen - dort nimmt eine von der Politik unabhängige Behörde die notwendigen Untersuchungen und Prüfungen bei Autos vor, die nicht weisungsgebunden ist.



