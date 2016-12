Baar (awp) - Der Technologiekonzern Ascom hat in Dänemark einen Auftrag über rund 1,45 Mio CHF erhalten. Dabei handelt es sich um eine moderne Patientenruf-Lösung für das neue Krankenhaus-Center in DNV Godstrup in Mitteljütland, wie Ascom am Donnerstag mitteilt. Ascom wird dem Spital, welches 2020 fertiggestellt sein soll ...

