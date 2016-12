Der Mineralölkonzern Shell möchte seine Anteile an der PCK Raffiniere in Schwedt bei Brandenburg verkaufen. Das Unternehmen hält 37,5 Prozent an der Raffiniere. Käufer könnte ein Raffineriebetreiber sein.

Der Mineralölkonzern Shell will sich aus der PCK-Raffinerie in Schwedt in Brandenburg zurückziehen. In einer am Donnerstag verbreiteten Erklärung hieß es, dass der Konzern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...