Die Lebensversicherer in Europa stehen wegen des anhaltenden Zinstiefs stark unter Druck. Deutschen Versicherern machen dabei vor allem alte Verträge mit hohen Zinsgarantien zu schaffen, wie der jüngste Stresstest zeigt.

Das Zinstief reißt tiefe Löcher in die Bilanzen von Europas Lebensversicherungen. Hart trifft es vor allem die deutschen Assekuranzen, wie aus dem am Donnerstag veröffentlichten Stresstest der Europäischen Versicherungsaufsicht Eiopa hervorgeht. Halten die Niedrigzinsen dauerhaft an, müssten sich die 236 untersuchten europäischen Versicherer auf Belastungen von insgesamt 100 Milliarden Euro einstellen. Auf deutsche Unternehmen kämen 27,89 Milliarden Euro zu, weil die Vermögenswerte langsamer wachsen als die Verbindlichkeiten gegenüber den Versicherten.

Deutschen Lebensversicherern machen die hohe Zinsgarantien aus alten Verträgen

