The following instruments on XETRA do have their last trading day on 15.12.2016

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 15.12.2016



ISIN Name



AU000000PEH8 PACIFIC ENVIRONMENT LTD

LU0721553435 UBS-ETF-MK.IB.EO G.3-5AEO

LU0721553518 UBS-ETF-M.IB.EO G.5-10AEO

LU0721553609 UBS-ETF-M.IB.EO G.7-10AEO

LU1048312737 UBS-ETF-FTSE 250 ADISLS

US92765X2080 VIRGIN AMERICA INC.DL-,01