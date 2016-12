Medigene AG / Medigene AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften nach Art. 19 MAR . Verarbeitet und übermittelt durch Nasdaq Corporate Solutions. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Source: Globenewswire

1 Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Prof. Dr. Dolores Schendel 2 Grund der Meldung a) Position/Status Vorstandsvorsitzende b) Erstmeldung/Berichtigung Erstmeldung 3 Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name Medigene AG b) LEI 391200I33JD2DKZGDX06 4 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften: Dieser Abschnitt ist zu wiederholen für i) jede Art von Instrument, ii) jede Art von Geschäft, iii) jedes Datum und iv) jeden Platz, an dem Geschäfte getätigt wurden a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments



Kennung Aktienoption b) Art des Geschäfts Annahme Aktienoptionen auf Aktien an der Medigene AG



Geschäft steht im Zusammenhang mit der Teilnahme an einem Aktienoptionsprogramm für Vorstände c) Preis(e) und Volumen Preis(e) Volumen 8,94 EUR (Ausübungspreis je Aktienoption) 178.800,00 EUR (20.000 Aktienoptionen) d) Aggregierte Informationen







- Aggregiertes Volumen







- Preis











178.800,00 EUR







8,94 EUR e) Datum des Geschäfts 2016-12-15, + 01.00 f) Ort des Geschäfts Außerhalb eines Handelsplatzes

