Zinnov gab bekannt, dass es L&T Technology Services Limited (NSE: LTTS) im Zinnov Zones Product Engineering Services Report 2016 als expansiven und anerkannten Akteur in den Bereichen Produktentwicklung, integrierte Systeme und Maschinenbau anerkennt und das Unternehmen wegen seiner branchenführenden Lösungen, Fähigkeiten und Angeboten, die modernste Infrastruktur nahtlos mit einem stabilen, auf Innovation ausgerichteten Portfolio verbinden, bei 10 wichtigen Branchen im Führungsbereich eingestuft hat.

In seinem jüngsten Bericht mit dem Titel Zinnov Zones Product Engineering Services report 2016 bezeichnete Zinnov das Unternehmen L&T Technology Services als "expansiven und anerkannten" Entwicklungspartner mit ausgeprägten bereichsspezifischen Kompetenzen in den Bereichen integrierte Systeme und Maschinenbau.

Das hochrangige Beratungsunternehmen stufte L&T Technology Services in den Führungsbereich von Branchen wie beispielsweise Automobil, Raumfahrt, Telekommunikation, Halbleiter, Unterhaltungselektronik, Energie- und Versorgungsunternehmen, Industrieautomatisierung, Transport, Bau- und Schwermaschinen und medizinische Geräte ein.

Im sechsten Jahr in Folge wurde L&T Technology Services von Zinnov als führender Akteur im Bereich Industrieautomatisierung ausgezeichnet. Im Bereich Bau- und Schwermaschinen wurde L&T Technology Services bereits zum dritten Mal in Folge als führender Akteur eingestuft.

"Die Perfektion, die L&T Technology Services dank seiner ausgedehnten Reihe von über 31 Laboren und 174 Patentanmeldungen zu seinen Entwicklungslösungen führt, verschafft dem Unternehmen einen deutlichen Vorsprung auf dem Gebiet der Produktentwicklung und hat es zu einem der größten reinen Ingenieurdienstleister der Welt gemacht, der mehr als 50 Fortune-500-Unternehmen spannende neue Lösungen bietet", sagte Sidhant Rastogi, Partner Practice Head bei Zinnov.

Bhupendra Bhate, Chief Delivery Officer, L&T Technology Services, sagte: "Die Einstufungen in die Führungsbereiche durch Zinnov sind ein Beweis für die einzigartigen Vorschläge, die L&T Technology Services seinen Kunden in aller Welt bietet. Unser Fokus auf Innovation und die gegenseitige Befruchtung von Technologien haben uns zum wichtigsten Entwicklungspartner der 43 größten globalen Forschungs- und Entwicklungs-Investoren gemacht, von denen die meisten uns mit wiederholten Aufträgen belohnen. Unsere End-zu-End-Lösungen im Entwicklungszyklus und unser wachsendes Portfolio an Patenten machen es möglich, dass wir schnell auf technische Veränderungen reagieren können und so für unsere Kunden zu einem wandlungsfähigen Partner werden."

Zinnov Zones ist ein jährlich von Zinnov veröffentlichtes Rating, das Dienstleister auf der Grundlage ihrer Kompetenzen und Fähigkeiten bewertet. Seit 2009 ist Zinnov Zones (vorher bekannt als GSPR Global Service Provider Ratings) einer der vertrauenswürdigsten Berichte weltweit, mit dem sowohl Unternehmen als auch Dienstleister das Anbieternetz in verschiedenen Bereichen besser einordnen können. Weitere Details finden Sie unter: http://www.slideshare.net/zinnov/zinnov-zones-2016-pes-executive-summary

Über L&T Technology Services Limited:

L&T Technology Services Limited ist eine Tochtergesellschaft von Larsen & Toubro Limited mit Schwerpunkt im Bereich Ingenieurdienstleistungen. Das Unternehmen arbeitet mit mehr als 50 Unternehmen der Fortune 500 zusammen. Als weltweit führender, reiner Dienstleister im Bereich Engineering, Forschung und Entwicklung bieten wir Lösungen für Konstruktionsdesign und Entwicklung innerhalb der gesamten Produktentwicklungskette in diversen Branchen an, darunter: Industrieprodukte, medizinische Geräte, Transportwesen, Telekommunikation sowie Hi-Tech und Verfahrenstechnik. Wir bieten ferner Lösungen in den Bereichen mechanische Ingenieurdienstleistungen, Services für integrierte Systeme und Anwendungen, Konstruktionsprozessdienstleistungen, Produkt-Lebenszyklus-Management, Engineering-Analysen, Leistungselektronik, Maschine zu Maschine (M2M) und Internet der Dinge (Internet of Things, IoT) an. Weitere Informationen über L&T Technology Services finden Sie unter www.LntTechservices.com.

Über Zinnov:

Wir bei Zinnov helfen unseren Kunden, ihr Unternehmen effizient, innovativ und ertragsstark zu verbessern, indem wir globale Ressourcen und Märkte sinnvoll nutzen. Wir bieten einschlägige Erfahrung im Bereich Engineering, Digitalisierung und Globalisierung. Wenn es um Innovation geht, nimmt Zinnov eine Vordenkerposition ein. Unsere mehr als zehnjährige Erfahrung in der Globalisierung hilft uns, Kundenprobleme zu verstehen und realisierbare Lösungen zu finden. Wir unterstützen unsere Kunden bei der Auseinandersetzung mit Globalisierungsherausforderungen, indem wir Informationen und Daten liefern und sie bei der Bewältigung ihrer Herausforderungen unterstützen. Unsere eingehende Erfahrung beruht auf unserem Schwerpunkt auf Ingenieurwesen und digitale Praxis.

Zinnov bedient Kunden in den Bereichen Software, Automobil, Telekommunikation und Netzwerke, Halbleiter, Unterhaltungselektronik, Lagerwesen, Gesundheitswesen, Bank- und Finanzdienstleistungen sowie vertikale Märkte im Einzelhandel in den USA, in Europa, Japan und Indien. Das 2002 gegründete Unternehmen Zinnov hat seinen Hauptsitz in Bangalore (Indien). Das Unternehmen hat Niederlassungen in Houston (Texas, USA), Silicon Valley (Kalifornien, USA), Bangalore und Gurgaon.

Weitere Informationen über Zinnov finden Sie unter www.zinnov.com.

