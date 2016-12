FX-Quickcheck: EUR/USD Nach dem Zinsentscheid der US-Notenbank konnte der Dollar gegenüber den wichtigsten Währungen am Donnerstag deutlich zulegen. Der Euro markierte das niedrigste Niveau seit Januar 2003. Die Federal Reserve pocht darauf, dass die Inflation weiter ansteigen wird. Die gestern für November gemeldeten Verbraucherpreise in den USA sind zum Vormonat aber nur um 0,2% gestiegen. Im Oktober war noch ein Anstieg von 0,4% verzeichnet worden. In der Kernrate ohne Preise von Lebensmitteln und Energie lag die Teuerung erwartungsgemäß ebenfalls bei 0,2%. Im Vormonat waren es 0,1% gewesen. Unterhalb des Tiefs vom 02. Januar 2003 bei 1,0335 trifft EUR/USD bei der runden Marke von 1,00 auf die nächste markante Unterstützung. Die nächsten...

Den vollständigen Artikel lesen ...