RF IDeas, Inc., der führende Innovator und Hersteller von "in-building"-Ausweis- und Zugangskontrolllesern, hat heute eine Ergänzung seiner pcProx® Nano Leser-Serie bekannt gegeben, nämlich den pcProx® 13.56 MHz Nano berührungsfreien ("contactless") Smart Card-Leser. Der sofort erhältliche 13.56 MHz Nano umfasst ähnliche Funktionen wie der pcProx Desktop- oder oberflächenmontierte Leser in einem ultra-kompakten USB-Format. Zusätzlich zu dem beliebten pcProx 125 kHz Nano vereinfacht die kleine Größe des pcProx 13.56 MHz Nano das Einbetten in einen Monitor, ein Tastaturgehäuse, ein Gabelstapler-Steuerfeld, sowie den Anschluss an Mehrfunktionsdrucker und die Verwendung mit USB-Tablets. Dies vereinfacht Identifizierung, Authentisierung und Zugriff auf den Arbeitsfluss weiter.

"Die Ergänzung des ultra-kompakten, vielseitig verwendbaren 13.56 MHz Nano erweitert unser Portfolio von Kartenlesern und deckt die Bedürfnisse unserer Partner und Wiederverkäufer, die unter anderem Lösungen für einmaliges Anmelden, Zeit- und Teilnahmeverfolgung, Schulungs-Compliance, Kassen und sicheres Management anbieten", meinte Tod Besse, Vice President, Verkauf und Marketing, RF IDeas. "Reich an Funktionen, klein im Format, ist dieser Leser ein wertergänzendes Authentisierungs-Tool für Unternehmen, die unternehmerische Identifizierungsrichtlinien einhalten, aber keinen großen Ausweisleser verwenden möchten.

Eigenschaften

Das vielseitige 13.56 MHz Nano Portfolio umfasst folgende Funktionen:

Vier-Karten-Konfigurationen, mit denen IT oder Sicherheitsabteilungen bestehende Ausweise nutzen und weitere Ausweistypen nahtlos integrieren können, was besonders bei Firmenzusammenschlüssen wichtig ist.

Automatische Optimierung, um Auswirkungen von Kartenunterschieden und Umweltfaktoren zu begegnen und optimale Leseleistung zu erzielen.

Erweiterter Kartentyp-Support, einschließlich der Ergänzung des NFC 1 (Topaz), iCLASS Seos, ISO 14443B, FeliCa (NFC 3), CEPAS und Oyster

Verlangt keine zusätzlichen Treiber für einfachen Plug-and-Play-Betrieb

Mit dem Software Developer's Kit (SDK) können unabhängige Entwickler Apps schreiben, die Ausweisidentifizierungsdaten für eine Vielzahl von betrieblichen Apps verwenden.

Über RF IDeas, Inc.

RF Ideas, Inc. ist ein führendes Unternehmen in den Bereichen Mitarbeiterausweise und Ausweisleser im Gesundheitswesen, in Produktionsstätten, Regierung und Industrie. Durch Partnerschaften mit führenden Technologieunternehmen ermöglichen RF IDeas Leser innovative Lösungen für Einmal-Anmeldung, sicheres Drucken, Teilnahmeverfolgung und andere Anwendungen, die Authentisierung verlangen. RF IDeas ist ein Tochterunternehmen von Roper Technologies. Weitere Informationen über RF IDeas Lösungen finden Sie im Knowledge Center unter https://www.rfideas.com/knowledge-center.

RF IDeas® und pcProx® sind eingetragene Marken von RF IDeas, Inc. Alle anderen Marken, Dienstleistungsmarken und Produkt- oder Servicenamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Contacts:

RF IDeas, Inc.

Arlene King

Marketing Manager

Tel.: (866) 439-4884 Ext: 480

E: Marketing@RFIDeas.com