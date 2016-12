Das Biopharma-Unternehmen Gilead Sciences soll laut gerichtlicher Entscheidung mindestens 2,5 Milliarden Dollar Schadenersatz an den US-Konzern Merck zahlen, um Patentrechtsverletzungen im Zusammenhang mit Mitteln gegen Hapatitis C auszugleichen.



Hier geht es um Gileads wichtige Medikamente Sovaldi und Harvoni. Auf die bisherigen Erlöse von mehr als 25 Milliarden Dollar würden Merck 10 Prozent als Lizenzgebühren zustehen, so wurde gerichtlich argumentiert. Gilead will die Entscheidung anfechten.



Bernecker Redaktion / www.bernecker.info