Die Aktie der EQS Group AG biete laut GBC aktuell nur noch begrenztes Kurspotenzial, weswegen die Analysten ihr "Halten"-Rating bestätigt haben. Operativ sei die Entwicklung aber weiter überzeugend, die aktuelle Expansionsphase sollte sich nach Überzeugung von GBC mittelfristig in einem deutlich größeren Geschäftsvolumen und wieder höheren Margen auszahlen.

Die EQS Group AG weise ein weiterhin dynamisches Wachstum auf und habe in den ersten drei Quartalen 2016 vor allem dank der Vollkonsolidierung der ARIVA.DE AG den Umsatz um 37 Prozent auf 18,02 Mio. Euro gesteigert. Trotz der Akquisitionskosten für die ARIVA.DE AG sei auch das Konzern-EBIT um 16,9 Prozent auf 1,52 Mio. Euro erhöht worden. Als besondere Ergebnisbelastung weist GBC in diesem Zusammenhang auf die erhöhten Personalkosten bei ARIVA.DE hin, die im Zusammenhang mit der Entwicklung der PRIIPS-Softwarelösung stehen. Hierbei handele es sich um eine Lösung, mit der Banken und Versicherungen in die Lage versetzt werden, gemäß der neuen EU-Verordnung PRIIPS, den Verbraucher ein standardisiertes Basisinformationsblatt für alle verpackten Finanzprodukte (z.B. kapitalbindende Lebensversicherungen oder Zertifikate) anzubieten.

Im Hinblick auf das gesamte Geschäftsjahr 2016 habe die EQS Group ihre Prognose bestätigt. Auch die Analysten von GBC haben ihre Schätzungen unverändert gelassen und erwarten für das Geschäftsjahr 2016 Umsatzerlöse in Höhe von 23,75 Mio. Euro (Vorjahr: 18,38 Mio. Euro). Für 2017 erwartet GBC Umsatzerlöse in Höhe von 29,10 Mio. Euro sowie ein EBIT in Höhe von 4,59 Mio. Euro.

Vor dem Hintergrund des skalierbaren Geschäftsmodells sei zudem langfristig mit Ergebnismargen oberhalb von 20 Prozent zu rechnen.

In Verbindung mit dem von 1,0 Prozent auf 0,5 Prozent angepassten risikolosen Zinssatz zur Berechnung der Kapitalkosten ergebe sich aus den unveränderten Schätzungen aber nun ein höheres Kursziel von 49,75 Euro (bisher: 45,60 Euro).

Bei einem aktuellen Kurs von 47,00 Euro (XETRA, 25.11.16) resultiere hieraus das Rating "Halten".

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide)

Hinweis nach § 34b Abs. 2 WpHG: Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse kann unter folgender Adresse eingesehen werden:

http://www.more-ir.de/d/14555.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung nach § 34b Absatz 1 Satz 2 WpHG findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.