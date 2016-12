Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Unicredit von 2,40 auf 2,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das Management der italienischen Großbank gehe mit den richtigen Schritten gegen die strukturellen Probleme vor, schrieb Analyst Ignacio Cerezo in einer Studie vom Freitag. In einem weiterhin ungünstigen Ertragsumfeld blieben seine Schätzungen aber am unteren Ende der Spanne für die europäische Branche. Nach der jüngsten Rally böten die Uncredit-Papiere nur noch wenig Kurspotenzial./tih/ajx

ISIN: IT0004781412