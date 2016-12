Die britische Investmentbank HSBC hat Bayer auf "Hold" mit einem Kursziel von 92 Euro belassen. Analyst Stephen McGarry rechnet nach einer Analyse des Hämophilie-Marktes für die Bayer-Präparate Kogenate und Kovaltry mit sinkenden Umsätzen, wie aus einer am Freitag veröffentlichten Branchenstudie hervorgeht. Der Wettbewerb nehme zu und die Preise gerieten unter Druck. In seinen Prognosen habe er dies aber schon berücksichtigt. Das Geschäft mit Hämophilie-Medikamenten verliere für Bayer zudem angesichts der anstehenden Übernahme von Monsanto an Bedeutung./ajx/gl

AFA0012 2016-12-16/09:34

ISIN: DE000BAY0017