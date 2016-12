Die Commerzbank hat das Kursziel für MTU von 120 auf 125 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Gewinnbelastungen durch die Anlaufphase des neuen GTF-Triebwerks im Jahr 2017 würden von anhaltend starkem Wachstum im Wartungs- und Instandhaltungsgeschäft, von Währungseffekten und einem positiven Mix kompensiert, was seine Sorgen erheblich mildere, schrieb Analyst Norbert Kretlow in einer Studie vom Freitag. Er passte seine Prognosen weitgehend an die Konsenserwartungen für 2016 bis 2018 an. Für 2019 lägen seine Vorhersagen über dem Konsens. Insgesamt habe MTU auf dem jüngsten Kapitalmarkttag überzeugt./ajx/gl

ISIN: DE000A0D9PT0