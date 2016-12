Die Investmentbank Equinet hat CTS Eventim von "Neutral" auf "Accumulate" hochgestuft, das Kursziel aber auf 33 Euro belassen. 2016 sei ein schlechtes Jahr für den Ticketvermarkter, doch die Live-Entertainment-Sparte könnte sich im neuen Jahr erholen, schrieb Analyst Simon Heilmann in einer Studie vom Freitag. Auch ein schnelleres Wachstum als angenommen im Bereich Online-Ticketing in Europa und Lateinamerika zusammen mit einem Gemeinschaftsunternehmen mit Sony sowie Zukäufen rund um den Globus könnten seine Einschätzung positiv beeinflussen, so der Experte./ajx/gl

