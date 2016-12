Das Münchener Ifo-Institut erwartet 2017 in Deutschland eine Teuerungsrate von 1,5 Prozent. Der Überschuss im Staatshaushalt dürfte wegen der Ausgaben für Flüchtlinge deutlich zurückgehen.

Die Phase stabiler Preise geht nach Prognose des Ifo-Instituts zu Ende. Die Teuerungsrate werde 2017 mit 1,5 Prozent dreimal so hoch ausfallen wie im zu Ende gehenden Jahr und 2018 sogar bei 1,7 Prozent liegen, hieß es in der am Freitag veröffentlichten Prognose. Grund dafür seien die auslaufenden Effekte des niedrigen Ölpreises.

"Die deutsche Inflation ist nahe an dem Ziel der Europäischen Zentralbank", sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest mit Blick auf ...

