Düsseldorf - Die Zentralbank von Indonesien hat gestern ihren Leitzins unverändert bei 4,75% belassen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Die Entscheidung sei an den Finanzmärkten mit Blick auf die Entwicklungen seit der US-Wahl mehrheitlich erwartet worden. Um gegen die derzeitigen Wachstumsrisiken in der Volkswirtschaft des südostasiatischen Landes zu steuern, gehen die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in den kommenden Monaten jedoch von einer weiteren Lockerung der Geldpolitik aus. Daher würden sie im 1. Quartal kommenden Jahres eine Rücknahme des einwöchigen Reverse-Reposatzes um 25 Basispunkte auf 4,50% sowie Herabsetzungen der Mindesreserve erwarten. Spielraum würden die Währungshüter dabei von der Preisentwicklung erhalten. Die Inflation werde sich nach Einschätzung der Analysten in den ersten Monaten 2017 am unteren Ende der von der Zentralbank angestrebten Bandbreite von 3% bis 5% bewegen. (16.12.2016/alc/a/a)

Den vollständigen Artikel lesen ...