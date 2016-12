Zürich - Das Credit Suisse Research Institute veröffentlicht den Bericht "The Next Frontier" und führt die Credit Suisse Frontier Markets ein - eine Gruppe von 30 Grenzmärkten mit einer gemeinsamen Wirtschaftsleistung von 3,7 Billionen US-Dollar.Eine heute vom Credit Suisse Research Institute veröffentlichte Studie erforsche die heterogene Anlageregion der Grenzmärkte und stelle die 30 Länder umfassende Gruppe der Credit Suisse Frontier Markets vor, die einen Anteil von 16% an der Weltbevölkerung hätten, 12% der weltweiten Landmasse ausmachen und 5% der globalen Wirtschaftsaktivität generieren würden. Diese 30 Länder würden gemeinsam eine Wirtschaftsleistung von 3,7 Billionen US-Dollar erzielen - dies entspreche einem Anteil von 15% am BIP von 24,4 Billionen US-Dollar, das von Schwellenländern erwirtschaftet werde.

