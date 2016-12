Zürich (ots) -



Aus dem bevorstehenden internationalen Informationsaustausch

zwischen Steuerbehörden (AEOI: Automatic Exchange of Information)

ergeben sich zusätzliche Komplexitäten für die

Steuerberichterstattung. Die Kombination von On- und

Offshore-Steueranwendungen auf einer einheitlichen Plattform ist

einer der zeit- und kostensparendsten Lösungsansätze. Daher hat die

Management- und Technologieberatung BearingPoint ihre aktuelle

EasyTax-Anwendung nun um Onshore-Steuerberechnungen und

Reporting-Funktionen erweitert.



Basierend auf dem für den Sitz einer Bank geltenden Steuerrecht

ermöglicht das jeweilige Onshore-Modul die Berechnung des von der

Bank einzubehaltenden Steuerbetrags, falls diese als "Paying Agent"

agiert. Zudem erlaubt das Onshore-Modul die Erstellung der von den

Steuerbehörden geforderten Steuerberichte sowie die

Steuerberichterstattung der Kunden. Die Onshore-Module für Frankreich

und Spanien werden Anfang 2017 verfügbar sein. Weitere Module für

Belgien, Italien und Grossbritannien folgen im Laufe des Jahres.



"Die Kunden verlangen die gleiche Qualität und den gleichen

Standard bei der Steuerberichterstattung von ihren

Vermögensverwaltern - unabhängig davon, wo sie ihre Vermögenswerte

investiert haben. Wir sehen einen Trend zur Konsolidierung im Markt.

Finanzinstitute erbringen mehr und mehr Steuerdienstleistungen auf

Basis einer einheitlichen Steuerplattform", sagt Ronald Frey, Partner

bei BearingPoint.



EasyTax deckt bereits 20 Länder mit ihren Offshore-Modulen ab:

Belgien, Brasilien, Chile, Dänemark, Finnland, Grossbritannien,

Frankreich, Deutschland, Israel, Italien, Luxemburg, Mexiko, die

Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Südafrika, Spanien,

Schweden und die Schweiz. EasyTax bietet ausserdem eine generische

Steuerberichterstattung einschliesslich Kapitalgewinnberechnung mit

unterschiedlicher Ausgleichslogik.



Die EasyTax-Lösung



EasyTax ist die Standard-Softwarelösung von BearingPoint für die

Erstellung hochqualitativer, länderspezifischer Steuerberichte. Sie

ermöglicht Finanzinstituten, ihren Kunden einen Service zur

Erleichterung ihrer Steuererklärungen zu bieten. Mehr als 80

Finanzinstitute weltweit erstellen bereits für ihre Kunden

Steuerberichte mit EasyTax, darunter Privatbanken,

Vermögensverwalter, Family Offices, Retailbanken,

Kernbankensystem-Anbieter und Steuerberichtdienstleister.



BearingPoint bietet eine Reihe länderspezifischer Reporting-Module

und -Services rund um das Steuerrecht:



- Standardisierte Module zur Steuerberichterstattung

- Standardisierte Module zur Berechnung der Abgeltungssteuer

- Standardisierte Dienstleistungen zur Software-Integration

- Standardisierte Wartungsdienstleistungen



Weitere Informationen finden Sie unter

www.bearingpointabs.com/en/reporting-solutions/easytax/



Über BearingPoint RegTech



Mit der Produktlinie RegTech ist BearingPoint ein international

führender Anbieter für innovative Lösungen im Bereich Regulatory und

Risk Technology (RegTech/RiskTech) sowie für Services für das

aufsichtsrechtliche Meldewesen entlang der regulatorischen

Wertschöpfungskette. 5.000 Unternehmen weltweit, darunter bedeutende

internationale Banken, die Mehrheit der grössten Banken Europas,

führende Versicherungsunternehmen sowie Zentralbanken und

Aufsichtsbehörden vertrauen auf BearingPoints RegTech-Produkte und

-Services.



Wir stehen in engem Kontakt mit Regulatoren und tragen als

Mitglied von Standardisierungsgremien wie beispielsweise des

XBRL-Konsortiums aktiv zur Ausarbeitung und Weiterentwicklung von

Standards bei. Unser regulatorisches Know-how verbinden wir mit

unserer bewährten, zuverlässigen und zukunftsorientierten Solution

Suite sowie umfassenden Dienstleistungen von Beratung über Schulungen

bis hin zu Managed Services.



Weitere Informationen finden Sie unter: www.reg.tech



Über BearingPoint



BearingPoint Berater haben immer im Blick, dass sich die

wirtschaftlichen Rahmenbedingungen permanent verändern und die daraus

entstehenden komplexen Systeme flexible, fokussierte und individuelle

Lösungswege erfordern. Unsere Kunden, ob aus Industrie und Handel,

der Finanz- und Versicherungswirtschaft oder aus der öffentlichen

Verwaltung, profitieren von messbaren Ergebnissen, wenn sie mit uns

zusammenarbeiten. Wir kombinieren branchenspezifische Management- und

Fachkompetenz mit neuen technischen Möglichkeiten und eigenen

Produkt-Entwicklungen, um unsere Lösungen an die individuellen

Fragestellungen unserer Kunden anzupassen. Dieser partnerschaftliche,

ergebnisorientierte Ansatz bildet das Herz unserer Unternehmenskultur

und hat zu nachhaltigen Beziehungen mit vielen der weltweit führenden

Unternehmen und Organisationen geführt. Unser globales

Beratungs-Netzwerk mit mehr als 10.000 Mitarbeitern unterstützt

Kunden in über 75 Ländern und engagiert sich gemeinsam mit ihnen für

einen messbaren und langfristigen Geschäftserfolg.



www.bearingpoint.com

www.bearingpointabs.com

www.reg.tech



Kontakt:

Ursula Steingruber

Marketing & Communications Manager

BearingPoint Switzerland AG

Telefon: +41 43 299 73 62

E-Mail: ursula.steingruber@bearingpoint.com

Twitter: @BE_DACH