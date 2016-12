Leipzig/Hof (ots) - Frischverliebt vor Weihnachten. Eigentlich ein Traum. Schmetterlinge im Bauch, Schneeflocken am Fenster und ewig lockt das warme Bett. Doch was schenkt man seiner neuen Flamme? Aufregend sollte es sein und besonders, aber auch nicht zu pompös, schließlich lernt man sich ja gerade erst kennen. Leidenschaft soll schon durchschimmern, aber für ein app-gesteuertes Sextoy ist es definitiv noch ein Stück zu früh. Die Erotik-Community JOYclub hat Tipps für Geschenke gesammelt, die direkt für das perfekte Weihnachtsdinner zu zweit genutzt werden können. Zusammen kochen und essen gelten schließlich für viele als das sinnlichste Vorspiel für eine leidenschaftliche Liebesnacht. Und mit diesen kleinen Beigaben wird es besonders prickelnd. Alle Tipps eignen sich übrigens auch für Paare, die Weihnachtsgäste empfangen, mit denen sie gerne mehr teilen wollen als nur das Menü selbst.



1. JOYclub Gewürzmischungen



Alleine als Tischdekoration wirken diese von der beliebten Erotik-Community JOYclub komponierten Gewürzmischungen Wunder und erinnern die Liebenden an das, was auf das Essen folgt: Verführung und Leidenschaft. Aber auch die Zutaten haben es in sich. "Feurige Leidenschaft" enthält Chili, Senf und Knoblauch, die die Durchblutung anregen und die Produktion von Glücks- und Sexualhormonen fördern. Ingwer, Pfeffer, Basilikum sowie Dill gelten als Lustverstärker. "Sinnliche Verführung" basiert neben anregenden Kräutern auf dem als Liebesgewürz gepriesenen Zimt.



Erhältlich bei: JOYclub Fanshop http://bit.ly/JOYclub_Gewuerze Preis: Im Doppelpack 14,95 EUR



2. Das erotische Kochbuch



Auch Gertrude Fein bringt Leidenschaft und sinnliche Zweisamkeit in die Küche. Ihr "erotisches Kochbuch" enthält neben Rezepten für anregende Menüs auch ausgewählte Klassiker der wollüstigen Literatur. Sich daraus beim Kochen vorzulesen, löst ein ganz besonderes Kribbeln aus. Die Herausforderung besteht darin, das Essen nicht anbrennen zu lassen.



Erhältlich bei: amazon.de http://ots.de/3arYa Preis: ca. 29,90 EUR



3. Handschellen aus Schokolade und Karten für Fifty Shades of Grey 2



Der Genuss von Schokolade regt die Sinne an, da werden nicht nur die Naschkatzen unter uns zustimmen. Diese Handschellen sind handgeschöpft und aus 60% edelsten Ecuador-Kakaobohnen hergestellt. Sie sehen täuschend echt aus und machen sich besonders gut in Verbindung mit Kinokarten für den zweiten Teil von "50 Shades of Grey", der am 09. Februar in die Kinos kommt. Karten sind bereits erhältlich.



Erhältlich bei: mundi-weine.de http://ots.de/fEgQ0 Preis: 8,95 EUR



4. Ein scharfer Wachmacher



Damit man nach dem Essen auch ja nicht träge wird, empfiehlt sich ein anregendes Heißgetränk. Das muss nicht immer Kaffee sein, schon gar kein langweiliger Filterkaffee. "koawach Chili" mit 45% Kakao, 10% Guarana, Chipotle Chili, Habanero Chili und Rohrohrzucker ist eine richtig scharfe Waffe gegen die einsetzende Müdigkeit. Der Kakao-Geschmack entfaltet sich auf der Zunge, die leichte Schärfe spürt man erst im Hals. Alle Zutaten sind aus fairem Handel.



Erhältlich bei: koawach.de https://koawach.de/koawach/chili.html Preis: ab 5,49 EUR



5. klassik lounge - Musik für besondere Momente



Zu einem genussvollen Essen gehört die richtige Musik. Die Reihe "klassik lounge" gilt auch fünf Jahre nach ihrem Erscheinen als die ultimative Zusammenstellung entspannender und gleichsam anregender Lounge-Sounds. Die von Klassik Radio veröffentlichten DJ-Mixe zeichnen sich durch dramaturgische Eleganz und fesselnde Atmosphäre aus: Ein perfekter Begleiter für ein sinnliches Dinner. Wir empfehlen die Nr. 2.



Anbieter: klassikradio.de http://ots.de/l8j2C Preis: Ca. 23,95 EUR



6. Massagekerze



Wer sich nun dank kulinarischer Wonnen in die richtige genussvolle Stimmung versetzt hat, kann mit diesem schönen Geschenk noch einen weiteren Gang aufs Menü setzen. Nach dem Essen verströmt diese Duftkerze nicht nur einen betörenden Duft, sie verwandelt sich in ein ganz besonderes, da geschmolzenes Massageöl, mit dem man sich (auch gegenseitig) auf einmalige, sinnliche Art und Weise verwöhnen kann.



Erhältlich bei: adultshop.de https://www.adultshop.de/massagekerze-swede-senze-soothing-6680.html Preis: ca. 17,95 EUR



OTS: JOYclub newsroom: http://www.presseportal.de/nr/106057 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_106057.rss2



Pressekontakt: Silvia Rehbein Agentur Frische Fische +49 (0)30 6120 9659 sre@frische-fische.com