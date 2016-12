von Carsten Englert Die jüngste Enthüllungs-Story des Magazins Der Spiegel befasst sich mit dem Thema Fußball. Es geht um ein Milliarden-Business, indem nicht immer sauber gewirtschaftet wird. Doch warum steckt so viel Geld in dieser Sportart? Weil sie immer mehr Menschen begeistert! Das hat auch der Axel Springer Verlag erkannt. Das traditionsreiche Verlagshaus will nun eine tägliche Fußballzeitschrift ...

Den vollständigen Artikel lesen ...