Clever Strom sparen oder die richtige Fotovoltaik-Anlage finden - Apps, die dabei helfen, haben eine Chance, bei den Energy App Awards abzuräumen. Wir stellen die Finalisten vor.

Wie langweilig wären unsere Smartphones ohne die vielen mehr oder weniger nützlichen Zusatzprogramme - Apps für Zug-Abfahrtzeiten, Tickets, Lieferdienste oder die Partnersuche erleichtern uns den Alltag. Und manchmal sparen sie zudem bares Geld - etwa bei Energiethemen.

So sind jedenfalls Experten von Google, der RWE-Tochter Innogy, der Beratung Conjenergy und der Messe E-World Energy & Water überzeugt, dass Apps im Energiebereich immer wichtiger werden. Gemeinsam mit der WirtschaftsWoche Green Economy riefen sie etablierte Unternehmen wie Start-ups im September dazu auf, mit wegweisenden Ideen am Energy App Award teilzunehmen.

Die Resonanz war riesig. Jetzt hat die Jury die Finalisten in den beiden Kategorien "Kundennutzen" und "Zukunftskonzepte" ausgewählt. Wir stellen knapp ihre innovativen Konzepte vor. Die Sieger werden am 8. Februar auf der E-World in Essen bekannt gegeben, prämiert und in der WirtschaftsWoche vorgestellt.

Kategorie Kundennutzen

eeMobility/München

Strom statt Benzin zu tanken, ist nicht immer einfach. Wo ist die nächste freie Ladestation - gerade im Ausland oft eine schwierige Frage. Wann ist die Elektrizität besonders günstig? Wir rechne ich die getankten Watt bequem ab?

Die elektronische Tankkarte des Münchner Start-ups eeMobility soll in allen diesen Fragen weiterhelfen und Neueinsteigern in die Elektromobilität das Leben erleichtern. Zudem speisen die Macher Ökostrom ein, damit das Laden auch wirklich sauber ist. Ihre App wendet sich zunächst an Flottenmanager von Unternehmen.

Swisscom Energy Solutions/Olten (Schweiz)

Sparsam heizen, so seine Energiekosten-Rechnung senken und zudem noch das Stromnetz stabilisieren. Gleich drei Versprechen, welche die Tiko-App der Schweizer Swisscom Energy Solutions erfüllen soll. Das Gemeinschaftsunternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...