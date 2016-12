FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 16.12.2016 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS GO-AHEAD GROUP PRICE TARGET TO 2260 (2300) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS TOPPS TILES PRICE TARGET TO 90 (125) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES JOHN LAING PRICE TARGET TO 330 (300) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES UDG HEALTHCARE PRICE TARGET TO 745 (720) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS ASOS PRICE TARGET TO 5800 (6200) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS PETROFAC PRICE TARGET TO 1065 (1118) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES BERENDSEN TO 'BUY' ('NEUTRAL') - TARGET 1158 (1406) PENCE - GOLDMAN RAISES DAILY MAIL PRICE TARGET TO 613 (576) PENCE - 'SELL' - HSBC CUTS SHIRE PRICE TARGET TO 4500 (5200) PENCE - 'HOLD' - HSBC RAISES NATIONAL GRID PRICE TARGET TO 1070 (1060) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES RPC GROUP PRICE TARGET TO 1220 (1180) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES WOOD GROUP PRICE TARGET TO 720 (570) PENCE - 'NEUTRAL' - MORGAN STANLEY INITIATES AO WORLD WITH 'EQUAL-WEIGHT' - TARGET 170 PENCE - S&P GLOBAL RAISES CENTRICA PRICE TARGET TO 225 (220) PENCE - 'SELL' - S&P GLOBAL RAISES SKY PLC PRICE TARGET TO 1075 (900) PENCE - 'HOLD' - UBS CUTS COUNTRYWIDE PRICE TARGET TO 175 (250) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS MEDICLINIC INTERNATIONAL PRICE TARGET TO 900 (995) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS MICRO FOCUS TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 2350 (2420) PENCE



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob