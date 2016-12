AGRARIUS AG: Wandelanleihe vollständig platziert

16.12.2016 / 13:22 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Bad Homburg, 16. Dezember 2016 - Die seit Anfang Dezember 2016 im Rahmen einer Privatplatzierung unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre angebotene Wandelschuldverschreibung (ISIN DE000A2DAED4) der im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierten AGRARIUS AG (ISIN DE000A2BPL90) ist gemäß einer heutigen Auswertung im Gesamtvolumen von 425.000,00 EUR vollständig gezeichnet. Hierbei gab es eine hohe Beteiligung der Organe der Gesellschaft und weiterer Führungskräfte.

Die Anleihe ist wandelbar in insgesamt bis zu 85.000 Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von je Stück 1,00 EUR, was 9,99 % des derzeitigen Grundkapitals der Gesellschaft von 851.000,00 EUR entspricht.

Über die AGRARIUS AG Kerngeschäft der AGRARIUS AG ist die professionelle Bewirtschaftung von Agrarflächen. Der regionale Fokus liegt dabei auf Rumänien, das mit 9,4 Mio. Hektar Ackerland zu den größten Agrarstaaten der Europäischen Union gehört. Aktuell bewirtschaftet die AGRARIUS Gruppe mehr als 5.000 Hektar Ackerland in West-Rumänien (Banat). Das AGRARIUS Management besteht aus Agrarfachleuten und Unternehmern mit langjähriger Expertise. Die AGRARIUS Aktie ist im Entry Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.

Sprache: Deutsch Unternehmen: AGRARIUS AG Louisenstraße 125 61348 Bad Homburg Deutschland Telefon: +49 6172 / 94 39 770 Fax: +49 6172 / 94 39 779 E-Mail: info@agrarius.de Internet: www.agrarius.de ISIN: DE000A2BPL90 WKN: A2BPL9

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart, Tradegate Exchange; Open Market (Entry Standard) in Frankfurt

