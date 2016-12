Die Deutsche Bank hat JCDecaux auf "Hold" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Das Umsatzwachstum des Werbevermarkters sei 2016 branchenkonform ausgefallen, habe aber im Jahresverlauf überraschend deutlich an Dynamik verloren, schrieb Analyst Chris Collett in einer Studie vom Freitag. Ohne Zu- und Verkäufe dürfte dieser Trend im kommenden Jahr anhalten. Die Bewertung sei im Vergleich zu Wettbewerbern aber günstig, was die Aktie stützen sollte./gl/ajx

