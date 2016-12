Angeblich planen Daimler und BMW die Fusion ihrer Carsharingdienste Car2Go und DriveNow. Doch die Unternehmen dementieren. Was ist dran an der Idee?

Die Antwort von DriveNow lässt eigentlich keinen Interpretationsspielraum: "DriveNow befindet sich aktuell weder in Fusionsgesprächen mit Car2Go, noch verhandelt DriveNow über eine engere Zusammenarbeit der beiden Firmen", schreibt das Unternehmen auf Anfrage der WirtschaftsWoche. "Anders lautende Darstellungen möchten wir daher explizit dementieren."

Und auch Sixt bestätigte gegenüber der "WirtschaftsWoche": "Wir wissen nichts von Fusionsgesprächen. Wir besitzen 50 Prozent an DriveNow. Ein Zusammenschluss käme für uns nicht in Frage. Ohne uns geht das auch nicht."

Was ist also dran an der Meldung des "Manager Magazins", Daimler und BMW wollten ihre Carsharingaktivitäten in einem Joint Venture zusammenlegen? Das Magazin berichtet in ihrer aktuellen Ausgabe, die Pläne seien schon "weit gediehen". Alles also nur eine Ente?

Es gibt jedenfalls Zweifel. Denn auf Chefebene der Carsharingtöchter scheint man von den Plänen nichts mitbekommen zu haben. "Es laufen keine Gespräche", sagt ein hochrangiger BMW-Manager. Es wäre schon komisch, wenn die Entscheider der Carsharingtöchter nichts davon mitbekommen würden, wenn man auf Konzernvorstandsebene einen solchen Deal ausheckt, der sogar schon weit fortgeschritten sei. Für eine umfassende Analyse würde man sich jedenfalls das Management ins Boot holen. Doch hier Fehlanzeige.

Strategisch hätte eine Fusion allerdings durchaus ihren Charme. Denn beide Unternehmen würden davon profitieren, dass sie sich in Städten, in denen sie gemeinsam am Start sind, die Kosten für die IT-Systeme und Personal teilen könnten. Das allein würde die wirtschaftliche Situation ...

Den vollständigen Artikel lesen ...