ESSEN (dpa-AFX) - Der Energiekonzern Eon hat in den eigenen Reihen einen Nachfolger für seinen Finanzvorstand Michael Sen gefunden. Der 41-jährige Eon-Manager Marc Spieker werde zum 1. Januar 2017 in den Vorstand aufrücken und 1. April den Posten des Finanzchefs übernehmen, teilte Eon am Freitag in Essen mit. Sen geht dann zurück zum Elektrokonzern Siemens und übernimmt dort die Leitung der Medizintechnik-Sparte. Sein Nachfolger Spieker arbeitet den Angaben zufolge seit fast 15 Jahren für Eon. Zuletzt leitete er das Projekt für den Umbau des Energiekonzerns, das zur Abspaltung des Kraftwerksbereichs unter dem Namen Uniper führte.

Nachdem Eon Uniper im September an die Börse gebracht hatte, soll die Sparte ab dem bevorstehenden Jahreswechsel in der Bilanz nicht mehr als Tochter des Konzerns geführt werden. Uniper gelte nur noch als assoziiertes Unternehmen, hieß es. Damit geht die Gesellschaft nicht mehr in Umsatz und andere operative Kennzahlen von Eon ein. Im Aufsichtsrat soll den Angaben zufolge längerfristig mit Spieker nur noch ein Eon-Vertreter sitzen./stw/stb

