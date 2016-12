Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Siemens von 118 auf 124 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Elektrokonzern habe 2016 viele Fortschritte bei der Neuausrichtung seines Portfolios gemacht, schrieb Analyst William Mackie in einer Studie vom Freitag. Er habe nun das Potenzial durch weitere bevorstehende Schritte in sein Bewertungsmodell einbezogen, was trotz geringfügig gekürzter Gewinnschätzungen für 2017 und 2018 zu einem höheren Kursziel führe./tih/ajx

AFA0048 2016-12-16/14:25

ISIN: DE0007236101