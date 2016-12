Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für SGL Group nach vollzogener Kapitalerhöhung von 6,34 auf 6,80 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Reduce" belassen. Er habe die Kapitalmaßnahme nun in seinem Bewertungsmodell für die Aktien des Kohlefaser-Spezialisten berücksichtigt, schrieb Analyst Hans-Joachim Heimbürger in einer Studie vom Freitag. Nach großen Enttäuschungen in den vergangenen Jahren könne er dem Unternehmen aber dennoch keinen Vertrauensbonus geben./tih/ajx

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0049 2016-12-16/14:27

ISIN: DE0007235301