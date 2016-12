SolarWorld AG: Nennwerterhöhung beider Anleihen

16.12.2016 / 16:36 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

SolarWorld AG: Nennwerterhöhung beider Anleihen Ausübung des Wahlrechts zur Verschiebung der Zinszahlung

Infolge der Ausübung des in den Anleihebedingungen (§ 3 Abs. 4) vertraglich vorgesehenen Rechts, die aufgelaufenen Zinsen gemeinsam mit der Hauptforderung am Fälligkeitstag zurückzuzahlen, erhöhen sich die jeweiligen Nennwerte/Rückzahlungsbeträge der Anleihe SolarWorld FRN IS. 2014/2019 Serie 1116 (WKN A1YDDX) und der Anleihe SolarWorld FRN IS. 2014/2019 Serie 1017 (WKN A1YCN1). In diesem Zusammenhang steigt die Gesamtmarge rückwirkend für die betroffene Zinsperiode vom 30. September bis 29. Dezember 2016 auf 10 % p. a. zzgl. Basiszinssatz 3-Monats-EURIBOR von mindestens 1 % p. a. Der Nennwert der Anleihen erhöht sich zum 30. Dezember 2016 jeweils um die zum 29. Dezember 2016 aufgelaufenen Zinsbeträge.

Anleihe SolarWorld FRN IS. 2014/2019 Serie 1116 (WKN A1YDDX) Bisheriger Nennbetrag pro Stück: EUR 323,49 Höhe der aufgelaufenen Zinsen pro Stück: EUR 8,96 Nennbetrag pro Stück zum 30. Dezember 2016: EUR 332,45

Anleihe SolarWorld FRN IS. 2014/2019 Serie 1017 (WKN A1YCN1) Bisheriger Nennbetrag pro Stück: EUR 332,57 Höhe der aufgelaufenen Zinsen pro Stück: EUR 9,21 Nennbetrag pro Stück zum 30. Dezember 2016: EUR 341,78

