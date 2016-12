Der Bundesrat hat sich für seine letzte Sitzung 2016 nochmals viel vorgenommen. Fast 90 Punkte stehen auf der Tagesordnung. Darunter - zum Ärger der Länder - viele Bundestagsbeschlüsse mit verkürzter Beratungszeit.

In seiner letzten Sitzung vor Weihnachten hat der Bundesrat eine umfangreiche Tagesordnung abgearbeitet. Gebilligt wurden etwa Verbesserungen für Behinderte, Steuerentlastungen sowie mehr Geld für Hartz-IV-Empfänger und der Pakt mit den Energiekonzernen zur Entsorgung der Atomaltlasten. Die von Bundesregierung und Bundestag zum Jahreswechsel geplanten Kürzungen der Leistungen für Asylbewerber stoppte die Länderkammer am Freitag jedoch. Sie will den Bedarf im Asylbewerberleistungsgesetz neu festsetzen. So sollen etwa Alleinstehende in Gemeinschaftsunterkünften weniger erhalten.

Wichtige Beschlüsse:

Millionen Menschen mit Behinderung sollen künftig bessergestellt werden. Das Bundesteilhabegesetz hat im Grundsatz als Ziel, dass niemand mehr über den Kopf der 7,6 Millionen Menschen mit schwerer Behinderung hinweg entscheiden soll. Partnereinkommen werden nicht mehr auf die Eingliederungshilfe angerechnet. 2600 Euro vom eigenen Einkommen durften Bezieher von Eingliederungshilfe bisher selbst behalten. Der Freibetrag steigt auf zunächst 27 600 Euro und 2020 auf 50.000. Vorgesehen sind für die Änderungen Mehrausgaben von rund 780 Millionen Euro pro Jahr. In einer Entschließung kritisierte der Bundesrat, dass der Bund die Mehrkosten für Länder und Kommunen nicht übernimmt.Millionen Hartz-IV-Bezieher bekommen vom 1. Januar an etwas mehr Geld. Der monatliche Regelsatz ...

